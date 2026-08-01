“Ya estoy resignada": La inesperada confesión de Jazmín a Antrax en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante una pausada charla en el foro de MasterChef 24/7, Jazmín sorprendió a Antrax con una divertida ocurrencia: “Ya estoy resignada”, le confesó en tono de broma, asegurando que se quedará a vivir para siempre en la competencia. Entre risas, el creador de contenido le recordó que solo faltan cuatro semanas para la gran final y, sin perder el carisma, ambos se pusieron a hacer cuentas para calcular cuántas “guapas” lograrán disputarse el codiciado trofeo.