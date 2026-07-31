“Era mi más grande sueño": Luis habla acerca de su deseo de cumpleaños en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Faltan unas cuantas horas para que sea el cumpleaños de Luis, por lo que el cocinero se puso nostálgico y recordó a sus seres queridos, y un cumpleaños en el que le cumplieron su más grande sueño: un pastel temático de su caricatura favorita. ¿Será que este cumple también logra ser especial dentro de MasterChef 24/7?