“No estoy aprovechando mi vida": Luis recuerda cómo era cuando pesaba 250 kilos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo a cumplir años, Luis tuvo un momento de reflexión con Jazmín, pues recordó la época de su vida en la que pesaba casi 250 kilos, y confesó que se trató de días muy complicados en los que no se sentía nada bien ni física ni emocionalmente; sin embargo, expresó que este año celebrará su vida y poder estar dentro de MasterChef 24/7.