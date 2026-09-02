Dile adiós al verano con estos dos colores de uñas pastel que rejuvenecen las manos

El rosa pastel y el lila suave son dos colores de uñas ideales para despedir el verano. Sus tonalidades claras y delicadas aportan luz a la manicura sin crear un contraste excesivo con la piel, por lo que se han consolidado como alternativas elegantes para quienes buscan una transición sutil hacia las tendencias de la próxima temporada.

Manelyk asegura que viene a darlo TODO en La Granja VIP Segunda Temporada: “Yo no soy de palabras, soy de acciones”

Aunque el verano suele asociarse con colores intensos y diseños llamativos, el final de la temporada invita a recuperar tonalidades más suaves. Los esmaltes pastel permiten rejuvenecer las manos y crear una apariencia limpia que funciona en diferentes longitudes y formas de uñas.

¿Cuáles son los dos colores pastel que ayudan a rejuvenecer visualmente las manos de cara al otoño 2026?

La elección del esmalte puede influir en la percepción visual de las manos.



Rosa pastel: este tono es una apuesta segura por su cercanía con los matices naturales de la piel y las uñas. Las versiones en rosa bebé, rosa empolvado o rosa lechoso aportan suavidad y pueden crear una transición armónica con diferentes tonos de piel. Para potenciar su luminosidad, puede llevarse con un acabado brillante o ligeramente perlado.

Lila pastel: delicado, moderno y versátil, el lila claro se presenta como una alternativa para quienes desean salir de los tonos nude sin recurrir a colores demasiado intensos. Su combinación de matices suaves puede aportar un toque original a la manicura, especialmente sobre uñas cortas, ovaladas o almendradas.

Según Nailpro, revista especializada en la industria de la manicura, es indiscutible el protagonismo de las tonalidades suaves y los acabados naturales en las tendencias contemporáneas.

¿Cómo llevar las uñas pastel para conseguir una manicura elegante al final del verano?

El rosa y el lila pastel pueden adaptarse a diferentes estilos. La clave está en elegir un acabado que complemente la forma natural de las uñas y mantener una apariencia cuidada.



Manicura rosa pastel monocromática: una opción clásica y minimalista que luce especialmente elegante con un acabado ultrabrillante.

una opción clásica y minimalista que luce especialmente elegante con un acabado ultrabrillante. Lila pastel con efecto glazed: añadir un polvo perlado sobre una base lila suave proporciona dimensión y un reflejo sutil.

añadir un polvo perlado sobre una base lila suave proporciona dimensión y un reflejo sutil. French pastel: utilizar rosa o lila en la punta de la uña actualiza la manicura francesa tradicional.

utilizar rosa o lila en la punta de la uña actualiza la manicura francesa tradicional. Diseño bicolor: alternar ambos tonos en las diferentes uñas permite crear una propuesta delicada y original.

alternar ambos tonos en las diferentes uñas permite crear una propuesta delicada y original. Pequeños detalles minimalistas: una base pastel con puntos, líneas finas o microflores puede aportar personalidad sin recargar el resultado.

La nail artist Betina Goldstein, conocida por sus trabajos para celebridades y publicaciones de moda, es una de las profesionales que ha demostrado la eficacia de los diseños minimalistas y los detalles cuidadosamente colocados. Su filosofía de manicura confirma que no es necesario recurrir a una decoración excesiva para conseguir unas manos llamativas y elegantes.

El efecto rejuvenecedor de una manicura es principalmente visual y estético. La hidratación de las cutículas también resulta fundamental, ya que los tonos claros pueden hacer más visibles los pequeños detalles de la superficie de las uñas.

Al despedir el verano, el rosa pastel y el lila suave se posicionan así como dos opciones acertadas para quienes desean abandonar los colores intensos de la temporada sin renunciar a una manicura con personalidad. Delicados, luminosos y fáciles de combinar, estos tonos permiten hacer una transición elegante hacia los próximos meses.