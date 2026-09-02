Termina en el hospital integrante de Grupo Firme tras sufrir accidente

Con tanta seguridad, protección y atención que tienen sobre ellos, pareciera imposible que un accidente arriba del escenario suceda… pero sí pasa. En esta ocasión el desafortunado fue Jhonny Caz, quien tuvo un contratiempo en su presentación hecha en Tijuana con Grupo Firme. Incluso hay un video donde se ve el momento cuando trastabilla, situación que le hizo llegar al hospital.

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¿Qué le pasó al cantante de Grupo Firme?

El grupo continúa con su gira que los ha llevado a muchos lados durante todo el 2026. Y por eso tocó viajar al norte del país y deleitar al público de dicha ciudad. Lamentablemente para uno de sus integrantes, la situación se volvió un lamento, pues aunque pudo terminar el concierto… sufrió una lesión que lo llevó al hospital.

Jhonny Caz tuvo un trastabilló que no le dejó en el suelo pero sí le hizo doblarse su tobillo. Aunque fue auxiliado por el personal del lugar donde se presentaron, más tarde el doctor le dijo que sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo ya mencionado. Ante eso, tendrá que usar muletas en las semanas próximas.

Aunque muchos creyeron que todo había sido un simple resbalón, sí le dejó un golpe importante. Y aunque siempre hay dudas de la participación de estos músicos en el futuro inmediato, Grupo Firme saldrá a algunas fechas fuera de México, por lo que tocará vivir esa experiencia con muletas pero con el talento y la dedicación por delante.

¿Quién es Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme?

Su nombre completo es Jhonathan Bencomo Cazares, mejor conocido como Jhonny Caz, mismo que es originario de Tijuana, Baja California. Es el segundo vocalista de la agrupación y es una de las figuras principales. También fue mencionado en repetidas ocasiones en el medio porque se declaró abiertamente gay en 2020. Por ello, la gente le tiene mucho aprecio y reconoce ante todo… su talento como cantante de un Grupo Firme que se encuentra en lo más alto de su carrera como agrupación.