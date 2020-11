Así se veían Alana y Diego cuando participaron en MasterChef. En FOTOS te mostramos su cambio a través de los años.

El crecimiento de Alana y Diego en fotos.

Hace unas semanas comenzó por fin la nueva temporada de MasterChef México, ¡ya nos hacía falta! Muchas cosas del programa nos han sorprendido, pero una de ellas aún más, ¡ver cuánto crecieron Alana y Diego! Ganadores de las 2 emisiones Junior. ¡Checa la galería completa para que veas cómo han crecido y cambiado!

Comenzamos con la bellísima Alana. Nació en mayo del 2004 en Guadalajara Jalisco, pero desde muy chiquita se fue a vivir a Yucatán. Tenía tan solo 6 añitos cuando la cocina le comenzó a llamar la atención, así que le ayudaba a su mamá, desde entonces jamás dejó de practicar; eso le ayudó a prepararse para los retos que tendría más adelante. A los 12 años participó en la primera temporada de MasterChef Junior, ¡y la ganó! Lo supimos desde el primer momento, pues desde que comenzó el programa, Alana demostró cualidades que ningún otro niño tenía. Era disciplinada, obediente, tenía mucha técnica a pesar de su corta edad, un gran talento en la cocina, pero lo más importante, ¡un gran sazón que los jueces siempre reconocieron!

Han pasado ya casi 5 años de que ganó MasterChef, ¿qué ha sido de ella? Como toda adolescente, continuó estudiando la secundaria, ahora prepa, pero permaneció su camino en la cocina. Quiso seguirse preparando, así que también ha hecho prácticas en varios restaurantes, se metió a más concursos de cocina y continuó cocinando mucho. En unos años le gustaría seguir practicando y hacer muchos diplomados para que de grande pueda tener su propio restaurante.

Seguimos con nuestro querido Diego. Nació en febrero de 2004 en Querétaro, ¡sí, cómo olvidar la porra que le echaban sus compañeritos cuando presentaba un platillo! “Querétaro, Querétaro” mientras aplaudían. “El Parrillero de Oro” no era amante de la cocina al ser muy pequeño, pero apoyaba a sus padres a preparar los platillos de casa. Poco a poco comenzó a llamarle más y más la atención, hasta que ya nunca dejó de practicar. A los 11 años fue al casting de la primera temporada de MasterChef Junior, pero curiosamente no se quedó. Continuó prepar´ándose y unos meses después decidió ir al casting de la segunda temporada en donde fue elegido y finalmente, ¡se convirtió en el increíble ganador! Al principio de la competencia, Diego no figuraba para ser el mejor, estuvo siempre a la mitad, ¡pero con el paso de los retos, su disciplina, ganas y pasión por la cocina, se convirtió en uno de los mejores cocineros! Llegó a la final, logró tener excelentes platos y se llevó el premio.

Han pasado 4 años de que ganó, ¿qué ha sido de él? Al igual que Alana, continuó estudiando la secundaria y preparatoria, así como practicando en algunos restaurantes para ir adquiriendo experiencia. ¡Y quiere convertirse en uno de los mejores Chefs de México y el mundo!

Actualmente los podemos ver como host digitales en la nueva temporada de MasterChef México, nos traen todas las exclusivas del programa, el detrás de cámaras, el cómo se viven las grabaciones, entrevistas y muchas sorpresas más para las redes sociales del reality, ¿ya las sigues? Puedes encontrarlas como MasterChef México @masterchefmx en Facebook, Twitter, Instagram ¡y en YouTube!

Seguiremos atentos a la carrera de estos chicos que estamos seguros que la van a romper en todo lo que hagan.