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FOTOS: El último reto de la realeza determinó quién obtendría el pase directo a la gran final de MasterChef.

Una eliminación con estilo internacional y cómica.

Por: Redacción Azteca UNO

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