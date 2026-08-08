“Fue una relación muy bonita, lo adoraba": Ixdit le cuenta a Michelle la historia de su ex (VIDEO)

De una rivalidad inicial, las cocineras pasaron a compartir confidencias personales en MasterChef 24/7. Ixdit abrió su corazón para relatar la historia del padre de su hijo, con quien estuvo casada cuatro años. “Fue una relación muy bonita, lo adoraba”, confesó, aclarando que, a pesar del gran cariño y buena convivencia, la separación ocurrió porque ya no buscaban lo mismo ni coincidían emocionalmente.