MasterChef 24/7: Ramahá rompe el silencio y revela si saboteó a Ixdit en el reto de salvación (VIDEO)
El cocinero se sinceró con Daniela y explicó lo que sucedió en la cocinada de este “Viernes de salvación” en MasterChef 24/7.
Ramahá se sinceró con Daniela y le explicó qué fue lo que pasó en el reto de salvación de este viernes en MasterChef 24/7, cuando ayudó a Ixdit a cocinar. La concursante expresó que su compañero podría haberla saboteado, pero este rompió el silencio y señaló que él trató de cocinar con intuición, pero ella no se lo permitió. Esto, debido a que es alérgico a los mariscos y eso fue lo que debió preparar para la participante.