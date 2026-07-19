¡OFICIAL! Ellos son los invitados de la gala de ELIMINACIÓN de MasterChef 24/7 de hoy 19 de julio 2026

Esta noche la cocina más famosa de México no sólo vivirá un Domingo de Eliminación intenso al despedir a uno de sus cocineros, sino sorprenderá al público al traer de regreso a varios rostros conocidos, una emisión que no te puedes perder.

Este domingo 19 de julio 20206, MasterChef 24/7 celebrará una Gala de Eliminación donde los participantes deberán demostrar su mejor nivel para mantenerse en la competencia y como parte del programa de hoy se contará con la presencia de invitados especiales que ya dejaron huella en distintas temporadas del reality y que regresarán para reencontrarse con los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena y revivir su pasión por la cocina.

¿Quiénes serán los invitados especiales de MasterChef 24/7 hoy 19 de julio?

Tras varias semanas de intensos retos e invitados especiales, la cocina más famosa de México se engalanará en la emisión de hoy con varios exparticipantes que han destacado y que se han ganado el cariño del público, entre ellos estará:



Dani Valle: El influencer conquistó el título de MasterChef Celebrity 2025 y gracias a su creatividad y carisma logró obtener el cariño del público.

El influencer conquistó el título de MasterChef Celebrity 2025 y gracias a su creatividad y carisma logró obtener el cariño del público. Luis Fernando Peña : El actor quien también destacó en MasterChef Celebrity 2025 regresará a la cocina más famosa de México.

: El actor quien también destacó en MasterChef Celebrity 2025 regresará a la cocina más famosa de México. Ivonne Montero : La actriz que alcanzó estar entre los 10 participantes finalistas de MasterChef Celebrity 2023, llegará al programa de hoy para seguir demostrando su amor por la cocina.

: La actriz que alcanzó estar entre los 10 participantes finalistas de MasterChef Celebrity 2023, llegará al programa de hoy para seguir demostrando su amor por la cocina. Pedro Pietro: El conductor español que participó en MasterChef Celebrity 2023, regresará a tomar revancha en el programa de hoy luego de haber sido uno de los primeros cocineros en ser eliminado en su temporada.

El conductor español que participó en MasterChef Celebrity 2023, regresará a tomar revancha en el programa de hoy luego de haber sido uno de los primeros cocineros en ser eliminado en su temporada. Gummi: El creador de contenido ahora regresa como invitado especial a este nuevo formato 24/7 para aportar su ayuda.

El creador de contenido ahora regresa como invitado especial a este nuevo formato 24/7 para aportar su ayuda. Jiots: A la lista de invitados especiales para la gala de eliminación de hoy domingo 19 de julio se suma el influencer y creador digital

A la lista de invitados especiales para la gala de eliminación de hoy domingo 19 de julio se suma el influencer y creador digital Ben Shorts: También llegará en la emisión de este domingo. El influencer reconocido por su contenido en redes sociales sorprenderá a los participantes con su visita.

Magdiel: Es otro creador de contenido que completará el grupo de invitados especiales para este Domingo de Eliminación.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo la participación de nuestros invitados especiales de hoy puedes seguir la transmisión a través de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.