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¡OFICIAL! Ellos son los invitados de la gala de ELIMINACIÓN de MasterChef 24/7 de hoy 19 de julio 2026

La cocina más famosa de México se viste de manteles largos a recibir a varios invitados de lujo que han hecho historia dentro del realitu culinario ¡No te puedes perder le emisión de hoy!

dani valle primer semifinalista masterchef celebrity

Escrito por: Dulce Olvera

Esta noche la cocina más famosa de México no sólo vivirá un Domingo de Eliminación intenso al despedir a uno de sus cocineros, sino sorprenderá al público al traer de regreso a varios rostros conocidos, una emisión que no te puedes perder.

Este domingo 19 de julio 20206, MasterChef 24/7 celebrará una Gala de Eliminación donde los participantes deberán demostrar su mejor nivel para mantenerse en la competencia y como parte del programa de hoy se contará con la presencia de invitados especiales que ya dejaron huella en distintas temporadas del reality y que regresarán para reencontrarse con los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena y revivir su pasión por la cocina.

¿Quiénes serán los invitados especiales de MasterChef 24/7 hoy 19 de julio?

Tras varias semanas de intensos retos e invitados especiales, la cocina más famosa de México se engalanará en la emisión de hoy con varios exparticipantes que han destacado y que se han ganado el cariño del público, entre ellos estará:

  • Dani Valle: El influencer conquistó el título de MasterChef Celebrity 2025 y gracias a su creatividad y carisma logró obtener el cariño del público.
  • Luis Fernando Peña: El actor quien también destacó en MasterChef Celebrity 2025 regresará a la cocina más famosa de México.
  • Ivonne Montero: La actriz que alcanzó estar entre los 10 participantes finalistas de MasterChef Celebrity 2023, llegará al programa de hoy para seguir demostrando su amor por la cocina.
  • Pedro Pietro: El conductor español que participó en MasterChef Celebrity 2023, regresará a tomar revancha en el programa de hoy luego de haber sido uno de los primeros cocineros en ser eliminado en su temporada.
  • Gummi: El creador de contenido ahora regresa como invitado especial a este nuevo formato 24/7 para aportar su ayuda.
  • Jiots: A la lista de invitados especiales para la gala de eliminación de hoy domingo 19 de julio se suma el influencer y creador digital
  • Ben Shorts: También llegará en la emisión de este domingo. El influencer reconocido por su contenido en redes sociales sorprenderá a los participantes con su visita.

Magdiel: Es otro creador de contenido que completará el grupo de invitados especiales para este Domingo de Eliminación.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo la participación de nuestros invitados especiales de hoy puedes seguir la transmisión a través de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aquí o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+.

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