“Habla de que me quieren": Ixdit le agradece a la gente que votó en MasterChef 24/7 por sus ingredientes (VIDEO)
La cocinera se tomó un momento para expresar su agradecimiento dentro de MasterChef 24/7.
Esta noche al volver al Mundo MasterChef 24/7, Ixdit se dio el tiempo de mandarle un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, pues aseguró que la apoyaron mucho durante el viernes de reto de salvación, debido a que gracias a los ingredientes que eligieron para ella, logró hacer buenos platillos.