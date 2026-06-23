Luis y Ramahá quedan exhibidos como los más desordenados en el Mundo MasterChef 24/7: hasta sus amigos los señalaron

Si hay un tema que ha causado controversia en el Mundo MasterChef 24/7, es la limpieza, pues los participantes no han encontrado una dinámica que sea respetado por todos. Esto ya que a pesar de que existe una brigada encargada, los trastes sucios y las cocinas sin lavar siguen siendo problema.

Y de los principales en ir contra las reglas aparentemente son Luis y Ramahá, quienes fueron señalados como los más desordenados y por no respetar las áreas comunes. Todas estas acusaciones salieron a la luz durante la trivia que hicieron con la Chef Isabel Carvajal, en donde tuvieron que responder preguntas sobre sus clases y que también sirvió como desahogo para los participantes.

El lado amable de la situación, es que ninguno de los dos se tomó esto a mal y hasta bromearon con el tema, reconociendo que sí hay ocasiones en las que no cumplen con todo lo acordado. Aunque hace apenas unos días, Luis insistía en que no era culpable de dejar la Dark Kitchen sucia y hasta apuntó a Antrax por querer inculparlo, lo que solo hizo que su distanciamiento empeorara.

¿Qué es la brigada de limpieza en MasterChef 24/7?

Además de todos los beneficios y ventajas que otorga ganarse el poder del Pin, los participantes que porten esta insignia tienen la posibilidad de elegir a tres compañeros para conformar la brigada de limpieza. Este equipo debe cerciorarse de que las áreas comunes estén ordenadas y limpian la Dark Kitchen después de cada clase; solamente los trastes sucios se hacen de forma individual para que sea parejo.

Hasta la semana 6 de MasterChef 24/7, todavía hay cocineros que no han estado en estas actividades, como Diego, Julio y Emmanuel. Por lo que Antrax, que se llevó el Pin gracias a un pastel que conquistó a los jueces, está pensando a quiénes debería poner y está indeciso si todavía es muy rápido para escoger a Ismael y Nora, los nuevos participantes de la cocina más famosa de México.