“Se echaron un alacrán": Ixdit usa su poder del Pin y elige a la nueva brigada de limpieza en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ixdit se ganó el Pin del chef y por fin reveló quiénes son los cocineros que se encargarán de la limpieza en MasterChef 24/7. Y después de pensarlo muy bien, la joven cocinera eligió a Ramahá, Carmen y Michelle para esta importante misión, evidenciando que quiso ser justa e incluyendo a uno de sus amigos más cercanos en la competencia. Sin embargo, este movimiento no fue del agrado de Carmen, quien de inmediato advirtió que “se echaron un alacrán”, haciendo referencia a que será muy estricta para que no haya desorden.