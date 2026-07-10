“Es que es mi amiga": Jazmín pide votos para Camila tras la polémica con la Chef Zahie Téllez (VIDEO)
La cocinera pidió votos para su aliada aunque ella misma llegara a portar un mandil negro y corra riesgo de salir de MasterChef 24/7
Tras la polémica entre la Chef Zahie Téllez con Camila y Jazmín, la cocinera aprovechó un momento en el Mundo MasterChef para pedir votos para su aliada aunque ella misma llegara a portar un mandil negro y corra riesgo de salir de la competencia culinaria este próximo 12 de julio.