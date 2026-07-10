“Me hacen quedar como si fuera una tóxica": Michelle revela que considera terminar su relación con Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La integrante de las “Divas” habló con Daniela para conocer su opinión en torno a si debería terminar su relación con el cocinero
Luego de una serie de constantes fricciones entre Michelle y Lancer al interior del Mundo MasterChef, la integrante de las “Divas” habló con Daniela en uno de los baños para conocer su opinión en torno a si ya debería terminar su relación con el polémico cocinero.