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“Me hacen quedar como si fuera una tóxica": Michelle revela que considera terminar su relación con Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La integrante de las “Divas” habló con Daniela para conocer su opinión en torno a si debería terminar su relación con el cocinero

Luego de una serie de constantes fricciones entre Michelle y Lancer al interior del Mundo MasterChef, la integrante de las “Divas” habló con Daniela en uno de los baños para conocer su opinión en torno a si ya debería terminar su relación con el polémico cocinero.

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