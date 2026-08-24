Julio de MasterChef 24/7 habla tras salir del programa: “Lo que juzgaron los jueces se respeta”

Este lunes, a menos de 24 horas de la eliminación de Julio lo recibimos en un live donde Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, donde se mostró feliz de su participación dentro de MasterChef 24/7, poniendo fin así a “Las Verduritas del Caldo”. Tras 14 semanas dentro, Julio fue testigo de las reacciones de sus compañeros y sus seguidores: