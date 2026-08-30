¡Con los nervios al cien! Lancer no deja de sudar en la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

En los minutos más intensos de la Gran Final de MasterChef 24/7, la tremenda presión del reloj y el calor sofocante de los fogones detonaron una reacción física completamente involuntaria en Lancer. Visiblemente afectado por el estrés (algo raro en el cocinero) y la exigencia del último platillo, el cocinero comenzó a sudar en plena estación de trabajo, lo que dejó en evidencia la máxima tensión que se vive en la recta definitiva de la cocina más famosa de México.