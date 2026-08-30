“Le faltó algo": Los Chefs entran en dilema durante las INTENSAS críticas a las entradas calientes de los finalistas de MasterChef 24/7
¿Esperaban algo más? Estas fueron las críticas de los Chefs a las entradas calientes de los finalistas en la Gran Final de MasterChef 24/7
Flor, Ixdit, Lancer y Claudia, lo están dando todo en la Gran Final de MasterChef 24/7 y sus entradas calientes ya fueron degustadas por los Chefs, Zahie, Adrián y Poncho; sin embargo, hubo una pequeña discusión entre ellos al no estar de acuerdo en la crítica del platillo de uno de los finalistas.