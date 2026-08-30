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Los exparticipantes de MasterChef 24/7 bajan del balcón para apoyar a su finalista favorito en la Gran Final

¡Claudia dio un aviso importante! Los exparticipantes de MasterChef 24/7 pudieron bajar a apoyar en los últimos momentos de la recta final a su finalista favorito.

Los excocineros de MasterChef bajaron a dar apoyo moral a Ixdit, Flor, Claudia y Lancer. Emmanuel fue en apoyo con Ixdit, Michelle bajó al lado de Lancer y cabe resaltar que la mayoría de los exparticipantes fueron a apoyar a Flor.

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