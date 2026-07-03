“Yo no soy así": Luis quiere hacer las paces con Camila en MasterChef 24/7 tras llamarla su enemiga (VIDEO)

Luis arrancó la semana 7 de MasterChef 24/7 con una nueva rivalidad con Camila, pues consideró que se portó grosera con él y hasta le dedicó un postre advirtiendo que podría conocer su lado complicado. Sin embargo, todo parece indicar que ya se dio el tiempo para analizar la situación y prefiere llevar las cosas en paz con la cocinera, por lo que la enfrentó para hacer las paces y quedaron en buenos términos.