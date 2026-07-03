¡Luis se SORPRENDE con su nueva figura en MasterChef 24/7 y la presume! (VIDEO)
Esta mañana, el creador de Notibola se vio al espejo y notó que ya se le nota más la pérdida de peso
Luis se puso muy contento la mañana de este viernes en MasterChef 24/7 cuando se vio al espejo ya que descubrió que ahora sí ya se le nota la pérdida de peso... ¡este cambio lo emocionó tanto que se lo presumió a todos sus compañeros de dormitorio, quienes lo felicitaron y le aconsejaron seguir cuidando su alimentación!