¡Luis se SORPRENDE con su nueva figura en MasterChef 24/7 y la presume! (VIDEO)

Luis se puso muy contento la mañana de este viernes en MasterChef 24/7 cuando se vio al espejo ya que descubrió que ahora sí ya se le nota la pérdida de peso... ¡este cambio lo emocionó tanto que se lo presumió a todos sus compañeros de dormitorio, quienes lo felicitaron y le aconsejaron seguir cuidando su alimentación!