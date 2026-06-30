Lili Cuéllar aconseja a los cocineros de MasterChef 24/7 luego del mal desempeño del domingo (VIDEO)

Luego del mal desempeñó que mostraron en la respostería los cocineros en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7, la Chef Lili Cuéllar les dio un consejo a los concursantes. La “Maestra del fuego” fue clara y les pidió que estudiaran, tomaran nostas y trabajaran en equipo. “No estoy buscando perfección”, señaló la Chef, y añadió que lo que busca es una evolución en cada participante.