Lili Cuéllar aconseja a los cocineros de MasterChef 24/7 luego del mal desempeño del domingo (VIDEO)
La “Maestra del fuego” habló con los cocineros luego de las preparaciones del domingo de eliminación.
Luego del mal desempeñó que mostraron en la respostería los cocineros en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7, la Chef Lili Cuéllar les dio un consejo a los concursantes. La “Maestra del fuego” fue clara y les pidió que estudiaran, tomaran nostas y trabajaran en equipo. “No estoy buscando perfección”, señaló la Chef, y añadió que lo que busca es una evolución en cada participante.