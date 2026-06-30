“Ya no quiero": Camila habla claro con su grupo y afirma que ya no estará en MasterChef 24/7 por esta razón

Camila reunió a su grupo de amigos en MasterChef 24/7 para hablar claro sobre su estancia en la competencia. La cocinera se sinceró con sus compañeros y aseguró que este fin de semana saldrá del reality culinario, ya que quiere priorizar su salud mental, debido a que la convicencia con algunos participantes se ha vuelto complicada. “Ya no quiero”, señaló con respecto a los problemas con los demás.