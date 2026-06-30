La Chef Lili Cuéllar CORRE a Michelle de su clase en MasterChef 24/7 y Lancer la confronta (VIDEO)

El ambiente se puso tenso en la lección con la Chef Lili Cuéllar, quien expresó su decepción por los malos resultados que los participantes de MasterChef 24/7 están teniendo e implementó un nuevo reglamento que nadie puede romper. Así que cuando Michelle llegó tarde, le pidió que se retirara y le exigió que respetara su tiempo igual que ella lo hace. Sin embargo, parece que esta decisión no le agradó para nada a Lancer, quien terminó enfrascándose en una incómoda discusión con la “Maestra del fuego” y hasta le hizo comentarios sobre su forma de dirigirse a los demás.