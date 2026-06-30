¿Inventados apoyando a la Selección? Desmenuzamos el video de Geraldine Bazán que alborotó las redes sociales

¿La famosos van de ‘inventados’ a los partidos de la Selección Azteca? Revisamos a fondo el video de Geraldine Bazán que alborotó las redes sociales y los famosos que han demostrado el orgullo nacional apoyando a Selección Mexicana en la máxima fiesta futbolera. Además, lo del siniestro de Luis de Alba y las recientes declaraciones de Aida Pierce.