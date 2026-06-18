Luis envía emotivo mensaje a su familia y asegura que lo va a dar todo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luis recibió más ropa por parte de sus familiares para continuar en la competencia de MasterChef 24/7. Al oler las prendas el cocinero veracruzano se puso sentimental y le envío un emotivo mensaje a su mamá. Asegura que lo dará todo para no llegar al delantal negro y subir al balcón para estar una semana más en el reality culinario.