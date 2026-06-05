“Lo llamo sabotaje": Así reaccionó Carmen ante el delantal negro de Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche la gran sorpresa del viernes de reto de salvación en MasterChef 24/7 llegó cuando Flor hizo válida su ventaja y tuvo el poder de decidir quién bajaría del balcón para llevar el temido mandil negro. La respuesta fue: Michelle dejaría el lugar seguro y lo intercambiaría con Ixdit por el riesgo de salir. Ante esto, Carmen no tardó en reaccionar.