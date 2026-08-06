uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“No la voy a llevar": Ramahá revela que consideró elegir a Claudia como acompañante para su salida del Mundo MasterChef (VIDEO)

El cocinero le compartió a Luis que cambió de opinión luego de los comentarios emitidos por su compañera tras la pasada batalla por equipos

Con el tiempo en contra para que Ramahá defina a su acompañante para su salida del Mundo MasterChef como beneficio por haber triunfado el pasado martes, el cocinero le compartió a Luis que consideró elegir a Claudia, pero que cambió de opinión luego de los comentarios emitidos por su compañera tras la pasada batalla por equipos.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos