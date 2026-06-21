MasterChef 24/7 | Luis vive un duro momento y promete reinventarse

Las emociones se hicieron presentes en la cocina más famosa de México cuando Luis confesó el impacto que tuvo en él la decisión de Diego de bloquearlo, impidiéndole ser salvado hasta el próximo domingo de eliminación. El cocinero reconoció que atravesó un fuerte bajón emocional al sentirse en una posición complicada dentro de la competencia, cuestionándose su desempeño y el rumbo que ha tomado su participación.