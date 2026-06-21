MasterChef 24/7 | Luis recibe una emotiva sorpresa de su mamá

Un momento lleno de emoción se vivió en MasterChef 24/7 cuando Luis recibió una sorpresa muy especial que tocó su corazón. En medio de la intensidad de la competencia, su mamá apareció para darle el abrazo que tanto había esperado, recordándole que es el motor principal de su vida y su mayor motivación para seguir adelante. La visita estuvo acompañada de un emotivo gesto: un pastel con el que celebraron el Día del Padre y su conmovedora historia de vida, generando lágrimas y sonrisas entre los presentes. Sin duda, un instante que recordó que más allá de la cocina, el amor familiar es el ingrediente más importante.