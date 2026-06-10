“Estoy llegando a mi límite": Luis vive un momento de tensión en MasterChef 24/7 y así reacciona Ricardo
El cocinero de MasterChef México 2026 pasó por un momento de agobio.
Luego de un momento de tensión entre Luis y Michelle, el cocinero de Veracruz entró en conflicto y señaló: “Estoy llegando a mi límite”. Los concursantes de MasterChef 24/7 cada día tienen más confianza entre ellos y fue así que Ricardo decidió apoyar a su compañero con consejos para dejar pasar las malas situaciones y “pasar la página”.