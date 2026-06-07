MasterChef 24/7 | ¿Quiénes lograron subir al balcón? Una noche de sabor, emociones y la eliminación de Lula

Después de una intensa jornada en MasterChef 24/7, varios cocineros lograron conquistar a los chefs y asegurar su lugar en el balcón gracias a preparaciones donde el sabor fue el protagonista. Sin embargo, la noche también estuvo marcada por una de las decisiones más difíciles de la temporada. Tras las degustaciones y la deliberación final, la competencia se despidió de Lula, quien se convirtió en la segunda eliminada. Su salida provocó emociones entre sus compañeros, cerrando una noche llena de tensión, aprendizaje y grandes momentos culinarios dentro de la cocina más famosa de México.