¿Qué hacer si se te corta tu mayonesa casera? TIP del Chef Diego Niño para recuperarla al estilo MasterChef 24/7

Este viernes 12 de junio del 2026, la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se llenó de los aromas de las milanesas, el pan y los vegetales con motivo de un sabroso reto que los cocineros cumplieron entre momentos de tensión y las enseñanzas del Chef Diego Niño... ¿pero qué pasa cuando se corta la mayonesa casera como le ocurrió a Ramahá, se tira o mejor se recupera? ¡Esto dijo el "Maestro de Fuego"!

¿Cómo salvar la mayonesa casera si se te corta?

Este viernes, los cocineros de MasterChef 24/7 se pusieron a las órdenes del Chef Diego Niño, quien además de impartirles una interesante clase sobre el origen y los secretos de las milanesas comandó el reto del día, que consistió en preparar decenas de tortas de milanesa desde cero.

Elaborar la mayonesa de forma casera resultó ser todo un desafío para Ramahá, quien no supo calcular bien las porciones de aceite, por lo que se le cortó: esto dio lugar a un líquido grumoso y de consistencia aguada que bien pudo haberse ido a la basura; por fortuna, el "Maestro de Fuego" le dijo qué hacer para no desperdiciar los ingredientes.

"Te la recuperé", le anunció el Chef a Ramahá, quien le pidió atención a todos los cocineros para compartir un tip primordial para este aderezo cremoso: "Al señor Ramahá se le cortó su mayonesa, ahí les va un tip: esta es una mayonesa cortada y esta es una mayonesa que recuperé".

"Lo que hice fue colocar -en la licuadora- las yemas de huevo, sal, el producto que va a ser (mostaza dijon o cualquier otro condimento, sin el aceite), lo comienzo a licuar, que se empiece a emulsionar eso, y con la parte de la mayonesa que tengo cortada ir agregando en forma de hilo, así no se desperdicia", explicó Diego Niño.

Como ves, no todo está perdido cuando se trata de hacer mayonesa; en estos momentos, los cocineros siguen luchando a contrarreloj para terminar con todas las tortas de milanesa antes de que se termine el tiempo, ¿lo lograrán?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?