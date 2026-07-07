¿Carmen abandona a “Las Divas”? Así fue su inesperado cambio de equipo y los SABOTAJES de Antrax en MasterChef 24/7

Como parte de sus beneficios por ser la ganadora del Pin, Carmen armó dos equipos para las pruebas de HOY martes 7 de julio por la capitanía de MasterChef 24/7. Y a pesar de que ya estaba decidida a estar con “Las Divas” y cocinar usando waffleras, lo pensó mejor y le dijo a Camila que prefería la freidora de aire que les tocó a ellos, por lo que se pasó al lado de “Las guapas del barrio”. Por otra parte, Antrax ya usó el SABOTAJE que ganó y repartió 4 castigos a Luis, Carmen, Nora y Claudia.