¿Carmen abandona a “Las Divas”? Así fue su inesperado cambio de equipo y los SABOTAJES de Antrax en MasterChef 24/7
A pesar de que ha dicho que prefiere trabajar con sus amigos, parece que Carmen cambió de opinión y usó su poder del Pin para irse con “Las guapas del barrio”.
Como parte de sus beneficios por ser la ganadora del Pin, Carmen armó dos equipos para las pruebas de HOY martes 7 de julio por la capitanía de MasterChef 24/7. Y a pesar de que ya estaba decidida a estar con “Las Divas” y cocinar usando waffleras, lo pensó mejor y le dijo a Camila que prefería la freidora de aire que les tocó a ellos, por lo que se pasó al lado de “Las guapas del barrio”. Por otra parte, Antrax ya usó el SABOTAJE que ganó y repartió 4 castigos a Luis, Carmen, Nora y Claudia.