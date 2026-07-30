“Se respira un poquito": Antrax celebra su pase al balcón en la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras un importante avance en el desempeño de los cocineros durante la pasada gala de mandiles negros de MasterChef 24/7, Antrax celebró su pase al balcón cuando volvió al Mundo MasterChef; sin embargo, el cocinero salvado se equivocó en su mensaje ante las cámaras al afirmar que “faltaban más Divas de subir”.