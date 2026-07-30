“Se respira un poquito": Antrax celebra su pase al balcón en la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero salvado se equivocó en su mensaje al afirmar que “faltaban más Divas de subir” al balcón
Tras un importante avance en el desempeño de los cocineros durante la pasada gala de mandiles negros de MasterChef 24/7, Antrax celebró su pase al balcón cuando volvió al Mundo MasterChef; sin embargo, el cocinero salvado se equivocó en su mensaje ante las cámaras al afirmar que “faltaban más Divas de subir”.