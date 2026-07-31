“Si me voy el domingo prométeme esto": Jazmín le hace una petición especial a Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ante la posible salida de Jazmín el próximo domingo de eliminación en MasterChef 24/7, la creadora de contenido le pidió un favor muy especial a Lancer. “Me cuidas a mis muchachos”, le dijo con el estilo característico de la cocinera. Ante la petición, Lancer le aseguró que así sería, y le preguntó a quién se refería. Ella, sin dudarlo le respondió que: Flor, Antrax e Ixdit.