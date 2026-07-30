“Tú y yo tenemos una cuenta pendiente": Ixdit manda un contundente mensaje dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera no quiere quedarse con este sentimiento y pide la revancha en MasterChef 24/7.
Al volver al Mundo MasterChef 24/7, Ixdit no dudó en alzar la voz y lanzar un contundente mensaje directo a las cámaras: “Tú y yo tenemos una cuenta pendiente”. La cocinera dejó en claro que no piensa quedarse con el espina clavada y pidió abiertamente la revancha en el programa. Para sacarse la molestia, solicitó el apoyo de los votos para que le permitan cocinar carne de venado, proteína que en días pasados logró dominar.