“No fue de mi peores platos": Jazmín defiende su trabajo de esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Pese a que Jazmín no logró este jueves de delantales negros quitarse la temida prenda y subir al balcón de MasterChef 24/7, le dijo a Antrax que, aunque no recibió las mejores críticas por su emplatado, tampoco ha sido el peor trabajo que ha entregado, así que está tranquila y seguirá esforzándose para mejorar.