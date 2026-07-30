“No fue de mi peores platos": Jazmín defiende su trabajo de esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La creadora de contenido dijo que no se siente mal por el resultado de este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.
Pese a que Jazmín no logró este jueves de delantales negros quitarse la temida prenda y subir al balcón de MasterChef 24/7, le dijo a Antrax que, aunque no recibió las mejores críticas por su emplatado, tampoco ha sido el peor trabajo que ha entregado, así que está tranquila y seguirá esforzándose para mejorar.