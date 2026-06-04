Inicia el Primer Reto: Cocineros se adentran en el Mercado en el jueves de Delantales Negros en una competencia de “todos contra todos”

Comenzó la actividad en el Jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7. Los participantes se adentraron en el mercado para seleccionar los ingredientes con los que buscarán conquistar a los chefs en el Primer Reto de la noche. En una dinámica de “todos contra todos”, cada cocinero deberá demostrar su talento para mantenerse en la competencia.