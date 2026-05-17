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MasterChef 24/7 | Arranca el segundo bloque por el Delantal Blanco

Nuevos cocineros entran a la cocina para pelear su lugar en esta intensa competencia.

El segundo bloque de cocineros ya inició su reto en MasterChef 24/7, buscando demostrar que tienen el talento necesario para quedarse en la competencia. Con el mandil blanco en juego, cada participante enfrenta la presión del tiempo y la exigencia de los chefs para destacar con su sazón. La batalla apenas sube de nivel y nuevas historias comienzan a cocinarse.

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