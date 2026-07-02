Así quedaron los duelos de 1vs. 1 en este jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7 ¿Quién vencerá esta noche?
Los cocineros eligieron a sus rivales en intensos enfrentamientos 1 vs 1 para definir quiénes vestirán el Delantal Negro.
La tensión aumenta en la cocina con el inicio de los enfrentamientos 1 vs 1. Cada cocinero eligió a un rival de nivel similar para competir directamente, buscando evitar el riesgo y enviar a su contrincante a portar el Delantal Negro en una de las jornadas más estratégicas de MasterChef 24/7.