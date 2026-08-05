Las tensiones siguen... Esta fue la reacción a las brigadas de limpieza de MasterChef 24/7 a la elección de Lancer
Las Brigadas de Limpieza no pasaron desapercibidas y su reacción dio de qué hablar durante la semana.
Las Brigadas de Limpieza volvieron a ser protagonistas en MasterChef 24/7. Durante esta semana, las reacciones de los cocineros dejaron ver momentos de tensión, inconformidad y comentarios que no pasaron desapercibidos, mientras cumplían con una de las tareas más exigentes fuera de la cocina.