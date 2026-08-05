“Ya no espero nada": Luis se siente muy desanimado dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El cansancio emocional vuelve a golpear a los participantes de MasterChef 24/7. Durante una conversación con Julio y Daniela, Luis confesó sentirse sumamente desanimado previo a la competencia: “Ya no espero nada”, afirmó el cocinero, reconociendo que, a diferencia del entusiasmo mostrado en días anteriores, esta vez sentía cierta apatía. Sin embargo, aclaró que esa actitud no afectará su desempeño en la estación y que se esforzará al máximo ante los jueces.