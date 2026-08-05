¡No son amigos! Michelle y Luis hablan claro sobre el trato entre ellos dentro de MasterChef 24/7
Los cocineros fijaron su postura y aseguraron que su relación está lejos de ser una amistad.
La convivencia dentro del reality volvió a dar de qué hablar pues Michelle y Luis fueron contundentes al expresar su postura y dejaron claro que entre ellos no existe una amistad, un momento que generó conversación en el universo de MasterChef 24/7 y dejó en evidencia la relación que mantienen dentro de la cocina.