Carmen confiesa que escondió comida en MasterChef 24/7 y explica la razón: “Yo no soy de esas personas”

El tema de la comida ha causado varios conflictos en MasterChef 24/7, en especial por los señalamientos que ha hecho Carmen hacia algunos cocineros por apartar cosas sin pensar en los demás. Sin embargo, la cocinera terminó cayendo en la misma práctica al esconder un aguacate porque se le antojó para desayunar, algo que dijo que si bien nunca hace, esta vez se le ocurrió, pero terminó molesta porque alguien más lo encontró y se quedó sin nada.