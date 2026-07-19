“Las van a salvar siempre": Emmanuel asegura que estas cocineras no saldrán de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras una noche límite en MasterChef 24/7, Emmanuel desató la polémica al sentenciar: que a Jazmín, Flor y Daniela “las van a salvar siempre”. El cocinero enfrentó la eliminación junto a Daniela y Nora. Sin embargo, Daniela libró el peligro gracias al voto masivo del público, una decisión que generó suspicacias en el foro. Al final de la tensa jornada, Nora se convirtió en la expulsada debido a un error crítico en el capeado de su platillo, confirmando los temores de Emmanuel.

