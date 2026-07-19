“Espero que todo esté bien": Carmen se preocupa porque su novia no la visitó en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de la felicidad por recibir a sus padres y a su perrita Chiquita, la gala de este domingo en MasterChef 24/7 le dejó un sabor agridulce a Carmen. Al notar la ausencia de su pareja entre las visitas, la cocinera no ocultó su inquietud frente a las cámaras del reality: “Espero que todo esté bien, sino me voy a dar un balazo en el pie”, expresó con evidente preocupación. El emotivo momento contrastó con la incertidumbre sentimental que ahora ronda la mente de la participante.

