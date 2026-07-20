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Daniela y Michelle se burlan de que Emmanuel siga en MasterChef 24/7: “La verdadera sorpresa” (VIDEO)

Luego de estar en la cuerda floja, el cocinero logró permanecer en MasterChef 24/7.

La permanencia de Emmanuel en MasterChef 24/7 desató comentarios entre sus compañeras. Luego de que el cocinero lograra salvarse de la eliminación tras estar en la cuerda floja, Daniela y Michelle no ocultaron su sorpresa y abiertamente comentaron la decisión. “Es el verdadero curva de aprendizaje”, comentaron con ironía, dejando en claro que no consideraban justo su permanencia.

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