“Júramelo": Jazmín le pide a Emmanuel que le cumpla esta promesa este domingo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La creadora de contenido está preocupada por la permanencia del cocinero en MasterChef 24/7.
Ante la posibilidad de que el grupo de “Las Guapas del Barrio” vuelva a perder a uno de sus integrantes este domingo de eliminación, Jazmín le pidió a Emmanuel que haga todo lo posible por salvarse y subir al balcón. El cocinero tiene delantal negro y esta noche enfrentará el reto de eliminación en MasterChef 24/7.