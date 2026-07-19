masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Júramelo": Jazmín le pide a Emmanuel que le cumpla esta promesa este domingo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La creadora de contenido está preocupada por la permanencia del cocinero en MasterChef 24/7.

Ante la posibilidad de que el grupo de “Las Guapas del Barrio” vuelva a perder a uno de sus integrantes este domingo de eliminación, Jazmín le pidió a Emmanuel que haga todo lo posible por salvarse y subir al balcón. El cocinero tiene delantal negro y esta noche enfrentará el reto de eliminación en MasterChef 24/7.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos