Luis se queja de Ramahá por no respetar sus decisiones con el Pin de MasterChef 24/7: “Qué clase de amigo eres”

El estrés por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 ya está causando estragos entre los participantes, en especial para los están en riesgo de quedar fuera de la competencia. Y para muestra, el desencuentro que tuvo Luis con Ramahá, quien supuestamente se molestó porque no lo eligió para su equipo y se lo tomó como algo personal, lo que hizo que todo el ambiente se inundara de tensión.

Así lo compartió el creador de "Notibola" durante una charla con Lancer, a quien le confesó que le está siendo muy desgastante estar lidiando con las actitudes del yucateco, pues considera que lleva días que todo lo convierte en un problema. Además, Luis afirmó que si bien él es el actual portador del Pin, no impuso su voluntad al hacer los equipos, sino que dejó que todos dieran sus opiniones y ahí fue cuando Ramahá le dijo que ya no trabajara con Nora y él.

"Yo volteo y empieza a decirme: 'no, aquí ya no'. Y fue cuando ya dije, bueno, me quedo con ellas. Pero a ver, qué clase de amigo eres para ponerte así, ¿sabes? Todavía dijeras que lo hice de mala onda, ahí sí, pero no, no fue así", expresó molesto el polémico participante.

¿Cuáles son los 3 equipos para el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 HOY?

El primer reto para evitar la eliminación este domingo 19 de julio en MasterChef 24/7 será grupal. Esto porque los cocineros recibieron la indicación de dividirse en tres equipos de tres integrantes cada uno, con el fin de que empezaran a planear un platillo que tenga buen sabor y excelente presentación y quedaron de la siguiente forma:



Emmanuel, Nora y Ramahá.

Flor, Jazmín y Luis.

Daniela, Carmen y Julio.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio? TODOS los cocineros con delantal negro

Luego de las intensas pruebas del viernes de salvación, solamente Ixdit logró salvarse gracias a su versión del swiss roll que conquistó a los jueces. En el balcón también está Lancer, que ganó como capitán, para luego salvar a Claudia y Michelle por el trabajo que hicieron en equipo. Y el que arrasó en las votaciones del jueves fue Antrax, que una vez más puso en evidencia el gran apoyo que tiene de sus seguidores.

En contraste, los cocineros que no presentaron buenos platillos y ya están en riesgo de quedar fuera de MasterChef 24/7, son:



Emmanuel

Flor

Jazmín

Nora

Carmen

Ramahá

Julio

Daniela

Luis

Recuerda que puedes votar por tu cocinero favorito entrando al sitio web o app de Azteca UNO, donde tendrás 10 votos gratis.